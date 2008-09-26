Крылова Лидия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Лидия Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1941

Дата смерти

26.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1963

Дочь: Степина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Степин Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1971

Дочь: Степина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Степин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Николай Иванович

Смерть
26.09.2008
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