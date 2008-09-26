Крылова Лидия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1941
Дата смерти26.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1963
Дочь: Степина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Степин Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1971
Дочь: Степина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Степин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2008