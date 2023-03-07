Гастелло Николай Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гастелло Николай Францевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1907

Дата смерти

26.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1907
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1933
г. Луганск, Украинская ССР
Место жительства
С 1933 по 1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1940
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
26.06.1941
д. Мацки, Белорусская ССР
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