Гастелло Николай Францевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1907
Дата смерти26.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1924
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1930
Место жительства
С 1932 по 1933
г. Луганск, Украинская ССР
Место жительства
С 1933 по 1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1940
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
26.06.1941
д. Мацки, Белорусская ССР