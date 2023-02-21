Клюев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Петр Николаевич

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Место рождения

д. Кишкино, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

06.04.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кишкино, Ленинский район, Тульская область
Место жительства
С 1924
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
06.04.1950
аэродром Броды, Львовская область, Украина
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