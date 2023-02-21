Клюев Петр Николаевич
Место рожденияд. Кишкино, Ленинский район, Тульская область
Дата рождения1922
Дата смерти06.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кишкино, Ленинский район, Тульская область
Место жительства
С 1924
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
06.04.1950
аэродром Броды, Львовская область, Украина