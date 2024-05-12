Левинский Генух Ананиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти04.02.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Год рождения вычислен из записи о смерти
Смерть
04.02.1882 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Дифтерит | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 80 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги за... Показать все