Левинский Генух Ананиевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левинский Генух Ананиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

04.02.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Левинский Ананий (Хананья) Иосифович

Мать: Левинская Сарра

Год рождения вычислен из записи о смерти
Смерть
04.02.1882 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Дифтерит | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 80 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги за... Показать все

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