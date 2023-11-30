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Логинова Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1833

Сын: Логинов Ефимий Афанасьевич

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Байки №3. Восприемник: дьякон Косма Иванов и того же села кр-на Даниила Никитина Кр..лева дочь Дарья
Рождение ребёнка
1837

Сын: Логинов Филипп Афанасьев

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Логинов Федул Афанасьевич

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Логинова Лепистимья Афанасьевна

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1846

Сын: Логинов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Восприемник: д.Усть Байки кр-н Дмитрий Архипов и д.Абызовой кр-кая дочь девица Митродора Афанасьева Логинова
Смерть
Неизвестно

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