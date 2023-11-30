Логинова Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1833
Сын: Логинов Ефимий Афанасьевич
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Запись с.Байки №3. Восприемник: дьякон Косма Иванов и того же села кр-на Даниила Никитина Кр..лева дочь Дарья
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Логинов Федул Афанасьевич
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Логинова Лепистимья Афанасьевна
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1846
Отец ребёнка: Логинов Афанасий Иванович
Восприемник: д.Усть Байки кр-н Дмитрий Архипов и д.Абызовой кр-кая дочь девица Митродора Афанасьева Логинова
Смерть
Неизвестно