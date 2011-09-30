Антипова Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2011

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2011

Отец: Антипов Сергей Валерьевич

Мать: Вера Павловна