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Борзова Елена Иванова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1678

Сын: Борзов Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Борзов Филлип Фролов

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Борзов Павел Филиппов

Отец ребёнка: Борзов Филлип Фролов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Борзов Лукьян Филиппов

Отец ребёнка: Борзов Филлип Фролов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)