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Холковский Роман Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Холковский Сидор Иванов

Мать: Холковская Настасия

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Романова

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1817

Сын: Холковский Корней Романов

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елисавета Романова

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1822

Сын: Холковский Евстафий Романов

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ефимия Романова

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1828

Сын: Холковский Захар Романов

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афанасия Романова

Мать ребёнка: Холковская Ефросиния

Смерть
Неизвестно
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