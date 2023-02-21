Холковский Роман Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Холковский Сидор Иванов
Мать: Холковская Настасия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Романова
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Холковский Корней Романов
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елисавета Романова
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1822
Сын: Холковский Евстафий Романов
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефимия Романова
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афанасия Романова
Мать ребёнка: Холковская Ефросиния
Смерть
Неизвестно