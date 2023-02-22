Кокушкина Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокушкин Фёдор Михайлович

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кокушкин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Кокушкин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кашанина Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокушкин Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Фёдор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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