Шумилов Вадим Николаевич 08.02.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилов Вадим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1971

Отец: Шумилов Николай

Мать: Шкурко Галина

Рождение ребёнка
15.05.1990

Дочь: Шумилова Наталья Вадимовна

Мать ребёнка: Старикович Наталья Васильевна

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старикович Наталья Васильевна

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