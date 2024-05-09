Шумилов Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1971
Отец: Шумилов Николай
Мать: Шкурко Галина
Рождение ребёнка
15.05.1990
Дочь: Шумилова Наталья Вадимовна
Мать ребёнка: Старикович Наталья Васильевна
Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старикович Наталья Васильевна