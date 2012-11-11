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Сальникова Арина Максимовна
Сальникова Арина Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.2012
Пол
Женский
Отец
Сальников Максим Николаевич
1979 г.р.
Мать
Сальникова-Коршунова Елена Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2012
Отец:
Сальников Максим Николаевич
Мать:
Сальникова-Коршунова Елена Александровна
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