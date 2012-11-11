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Сальникова Арина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2012

Отец: Сальников Максим Николаевич

Мать: Сальникова-Коршунова Елена Александровна

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