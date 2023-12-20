Розов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Саврина Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Саврина Раиса Павловна

Рождение ребёнка
29.07.1951

Сын: Розов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Саврина Раиса Павловна

Смерть
Неизвестно

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