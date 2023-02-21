Кузьмина (Мешкова) Агрофена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1920
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич
Устьянцево, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область