Кузьмина (Мешкова) Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Мешкова) Агрофена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Кузьмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич

Устьянцево, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Васильевич

Смерть
1975
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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