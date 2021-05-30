Щекин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1946

Дата смерти

30.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гревцова Нина Сергеевна

Шилуте, Šilutės rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
30.05.2021
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