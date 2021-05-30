Щекин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1946
Дата смерти30.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гревцова Нина Сергеевна
Шилуте, Šilutės rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
30.05.2021