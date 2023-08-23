Килина (Смирнова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Смирнова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Смирнов Никифор

Мать: Смирнова Марфа Ивановна

Место жительства
1943
г.Янаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Килин Еким Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Килин Еким Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Еким Варламович

Смерть
Неизвестно
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