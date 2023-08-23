Килина (Смирнова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Смирнов Никифор
Мать: Смирнова Марфа Ивановна
Место жительства
1943
г.Янаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Килин Еким Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Килин Еким Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно