Тюрина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

После 1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1836 ст.

Сын: Тюрин Осип (Иосиф) Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1864 ст.
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