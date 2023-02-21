Тюрина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
Дата смертиПосле 1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1836 ст.
Сын: Тюрин Осип (Иосиф) Алексеевич
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Осипович
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1864 ст.