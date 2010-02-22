Алексеев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1950

Дата смерти

22.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1950

Отец: Алексеев Константин

Мать: Алексеева Варвара

Рождение ребёнка
03.04.1983

Сын: Алексеев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1986

Сын: Алексеев Aлександр Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна

Смерть
22.02.2010
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