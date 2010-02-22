Алексеев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1950
Дата смерти22.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1950
Отец: Алексеев Константин
Мать: Алексеева Варвара
Рождение ребёнка
03.04.1983
Сын: Алексеев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1986
Сын: Алексеев Aлександр Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна
Смерть
22.02.2010