Кудрякова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Кудрякова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Кудряков Анатолий Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Кудряков Анатолий Николаевич
Смерть
Неизвестно