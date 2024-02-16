Кудрякова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрякова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Кудрякова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Кудряков Анатолий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Кудряков Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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