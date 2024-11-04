Лушников (Лучников) Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927

Отец: Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Мать: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеняжина (Лучникова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Грига (Лучникова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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