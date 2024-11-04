Лушников (Лучников) Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеняжина (Лучникова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1958
Дочь: Грига (Лучникова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лучникова (Лущик) Лукерья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно