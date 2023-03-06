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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Семка Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Семка Герасим Яковлевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семка Василий Герасимов

Отец ребёнка: Семка Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семка Антоний Герасимов

Отец ребёнка: Семка Герасим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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