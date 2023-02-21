Падута Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Падута Амельян
Мать ребёнка: Падута Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Еремей
Мать ребёнка: Падута Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падута Иван
Мать ребёнка: Падута Авдотья Никифорова
Смерть
Неизвестно