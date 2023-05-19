Смирнова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Анна Федоровна

Смирнова Анна Федоровна

Место рождения

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.

Дочь: Смирнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Серапионович

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Крещена в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
22.01.1915 ст.

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Серапионович

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Серапионович

Смерть
Неизвестно