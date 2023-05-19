Смирнова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.
Дочь: Смирнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Серапионович
Крещена в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
22.01.1915 ст.
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно