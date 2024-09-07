Зельч (Дук) Эрта Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зельч (Дук) Эрта Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дукъ Август Федорович (Фрицевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зельч Виктор Иосифович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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