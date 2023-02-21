Норовяткин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952
Рождение ребёнка
09.10.1976
Дочь: Норовяткина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1978
Дочь: Витт Марина Михайловна
Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1990
Сын: Норовяткин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно