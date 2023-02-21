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Норовяткин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952

Отец: Норовяткин Иван Александрович

Мать: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1976

Дочь: Норовяткина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1978

Дочь: Витт Марина Михайловна

Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1990

Сын: Норовяткин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Норовяткина Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норовяткина Надежда Андреевна

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