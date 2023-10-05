Чекмарев Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.2020
Дочь: Чекмарева варвара алексеевна
Мать ребёнка: Корольчук олеся викторовна
Рождение ребёнка
15.05.2023
Дочь: Чекмарева евдокия алексеевна
Мать ребёнка: Корольчук олеся викторовна
Бракосочетание
Неизвестно