Изместьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1967

Сын: Изместьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Парфёнова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изместьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Парфёнова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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