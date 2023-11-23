Ушаков Сергей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти15.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Волкова (Ушакова) Антонина Сергеева
Мать ребёнка: Ушакова (Скворцова) Юлия Николаева
Смерть
15.08.1909