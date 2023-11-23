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Ушаков Сергей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

15.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ушаков Василий Алексеев

Мать: Ушакова Глафира Александрова

Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Скворцова) Юлия Николаева

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Волкова (Ушакова) Антонина Сергеева

Мать ребёнка: Ушакова (Скворцова) Юлия Николаева

Смерть
15.08.1909

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