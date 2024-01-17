Совчёнкова (Кучина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совчёнков Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Совчёнков Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совченков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Совчёнков Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно