Совчёнкова (Кучина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совчёнкова (Кучина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совчёнков Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Совчёнков Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совченков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Совчёнков Андрей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совчёнков Андрей Фёдорович

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