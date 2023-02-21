Назарова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Назарова Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1941

Дочь: Назарова Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1945

Дочь: Назарова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич

Фили, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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