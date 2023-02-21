Назарова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Назарова Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1941
Дочь: Назарова Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.09.1945
Дочь: Назарова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Назаров Тихон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно