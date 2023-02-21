Рюгер (Rueger) Франц (Franciscus)
Место рожденияВиттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения15.07.1707
Дата смерти07.10.1746
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1707
Отец: Рюгер Иоганнес Якоб
Мать: Адельбрехер Елизавета
Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
02.04.1731
Жена: Шеффель Анна Ева
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.02.1736
Сын: Рюгер Франц Антон
Мать ребёнка: Шеффель Анна Ева
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
07.10.1746
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция