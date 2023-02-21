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Рюгер (Rueger) Франц (Franciscus)

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Место рождения

Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

15.07.1707

Дата смерти

07.10.1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1707

Отец: Рюгер Иоганнес Якоб

Мать: Адельбрехер Елизавета

Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
02.04.1731

Жена: Шеффель Анна Ева

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.02.1736

Сын: Рюгер Франц Антон

Мать ребёнка: Шеффель Анна Ева

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
07.10.1746
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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