Дудко Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудко Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1983

Сын: Дудко Евгений Александрович

Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Дудко Владислав Александрович

Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1990

Сын: Дудко Артём Александрович

Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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