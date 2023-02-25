Дудко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1983
Сын: Дудко Евгений Александрович
Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Дудко Владислав Александрович
Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1990
Сын: Дудко Артём Александрович
Мать ребёнка: Жиркова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жиркова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно