Новосад Александра Снргеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосад Алексей Богданович
Отец ребёнка: Новосад Богдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосад Людмила Богдановна
Отец ребёнка: Новосад Богдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршукова Оксана Богдановна
Отец ребёнка: Новосад Богдан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новосад Богдан
Смерть
Неизвестно