Новосад Александра Снргеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосад Александра Снргеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паршуков Сергей Никитьевич

Мать: Паршукова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосад Алексей Богданович

Отец ребёнка: Новосад Богдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосад Людмила Богдановна

Отец ребёнка: Новосад Богдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршукова Оксана Богдановна

Отец ребёнка: Новосад Богдан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосад Богдан

Смерть
Неизвестно
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