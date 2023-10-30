Ручьева (Иевлева) Лукия Федорова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Иевлев Федор Федоров
Бракосочетание
19.03.1868 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.
Дочь: Кокорина Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Ручьёв Михаил Спиридонов
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно