Ручьева (Иевлева) Лукия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручьева (Иевлева) Лукия Федорова

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Иевлев Федор Федоров

Мать: Иевлева Авдотья Дмитриева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.03.1868 ст.

Муж: Ручьёв Михаил Спиридонов

Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.

Дочь: Кокорина Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Ручьёв Михаил Спиридонов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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