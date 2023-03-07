(Мятечко) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мятечко) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Ружаны, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.12.1947

Сын: Мятечко Александр Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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