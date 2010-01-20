Васильева Настя Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Настя Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.2010

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

УВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2010

Отец: Васильев Роман Сергеевич

Мать: не указана

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