Неверов Иван
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рождения27.04.1927
Дата смерти13.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Сын: Неверов Иванович
Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна
Рождение
27.04.1927
Бракосочетание
08.04.1948
Жена: Неверова (Пряхина) Анна
Рождение ребёнка
25.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна
Рождение ребёнка
30.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна
Смерть
13.06.2010
Похороны
Неизвестно