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Неверов Иван

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

27.04.1927

Дата смерти

13.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

194 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Неверов Иванович

Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна

Рождение
27.04.1927

Отец: Неверов Михаил

Мать: Неверова (Рублёва) Анастасия Макаровна

Бракосочетание
08.04.1948

Жена: Неверова (Пряхина) Анна

Рождение ребёнка
25.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна

Рождение ребёнка
30.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова (Пряхина) Анна

Смерть
13.06.2010
Похороны
Неизвестно

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