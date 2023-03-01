Курбатов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбатов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
28.05.1940
Сын: Курбатов Николай Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Вера Алекснадровна
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно