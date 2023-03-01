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Курбатов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбатов Петр Кузьмич

Мать: Курбатова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1940

Сын: Курбатов Николай Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Вера Алекснадровна

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Матрена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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