Егельская (Алексеева) Наталья Борисовна
Место рождения
Дата рождения09.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980
Рождение ребёнка
28.12.2000
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Голушкин ?
Рождение ребёнка
21.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егельский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егельский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голушкин ?
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно