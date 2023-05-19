Егельская (Алексеева) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егельская (Алексеева) Наталья Борисовна

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

09.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980

Отец: Алексеев Борис Николаевич

Мать: Алексеева Мария Сергеевна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
28.12.2000

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Голушкин ?

Рождение ребёнка
21.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егельский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егельский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голушкин ?

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Клинцы, город Клинцы, Брянская область