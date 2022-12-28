Шапенкова Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапенкова Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1943

Дата смерти

28.12.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1963

Дочь: Морозова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Шапенков Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Шапенков Виктор Тимофеевич

Смерть
28.12.2022
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