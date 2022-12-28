Шапенкова Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1943
Дата смерти28.12.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1963
Дочь: Морозова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Шапенков Виктор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыкова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Шапенков Виктор Тимофеевич
Смерть
28.12.2022