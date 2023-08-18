Макушев (Макушин) Естифей (Тренка Третьяк) (Тренка, Третьяк)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиМежду 1615 и 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Макушев (макушин) Тимофей (Тимошка) Естифеев (Третьяков)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Макушев (макушин) Марко Естифеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя