Макушев (Макушин) Естифей (Тренка Третьяк) (Тренка, Третьяк) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев (Макушин) Естифей (Тренка Третьяк) (Тренка, Третьяк)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

Между 1615 и 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Макушев (макушин) Тимофей (Тимошка) Естифеев (Третьяков)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Макушев (макушин) Марко Естифеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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