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Чернецкова Марфа Алексеева

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Между 12.09.1850 и 25.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1817 ст.

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Крещена в Троицкой церкви слободы Белой 31.10.1817 Восприемники: подданный Никита Архипов сын ..чарев да подданного Андрея Николаева сына Хлызова жена Мария Стефанова
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.

Дочь: Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.08.1821 ст.

Сын: Чернецкий Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1824 ст.

Сын: Чернецкий Василий Ефимов

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.12.1825 ст.

Сын: Чернецкий Игнатий Ефимов

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.

Сын: Чернецкий Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1830 ст.

Сын: Чернецкий Иван Ефимов

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Ефим Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Между 12.09.1850 и 25.01.1858
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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