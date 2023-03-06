Чернецкова Марфа Алексеева
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1801
Дата смертиМежду 12.09.1850 и 25.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1817 ст.
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Крещена в Троицкой церкви слободы Белой 31.10.1817 Восприемники: подданный Никита Архипов сын ..чарев да подданного Андрея Николаева сына Хлызова жена Мария Стефанова
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.
Дочь: Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
18.08.1821 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
27.02.1824 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
21.12.1825 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
17.03.1828 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
28.08.1830 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Чернецкий Ефим Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Между 12.09.1850 и 25.01.1858
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область