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Нигматуллин Халиулла

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Абдрэшитов Нигматулла

Мать: Латыфа Вторая Жена

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Халиуллина) Сарвизамал

Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Халиуллина) Хабибжамал

Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма

Рождение ребёнка
1846

Сын: Халиуллин Галиулла

Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Халиуллина) Гайникамал

Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма

Смерть
Неизвестно

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