Нигматуллин Халиулла
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Абдрэшитов Нигматулла
Мать: Латыфа Вторая Жена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Халиуллина) Сарвизамал
Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Халиуллина) Хабибжамал
Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма
Рождение ребёнка
1846
Сын: Халиуллин Галиулла
Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Халиуллина) Гайникамал
Мать ребёнка: (Бикиннева) Фатыма
Смерть
Неизвестно