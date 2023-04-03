Кручинин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1878
Сын: Кручинин Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна
Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно