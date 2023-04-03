Кручинин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1878

Сын: Кручинин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кручинина Дарья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно