Широносова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широносов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Широносов Василий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широносов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Широносов Василий Илларионович
Смерть
Неизвестно