Широносова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широносова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широносов Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широносов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Широносов Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широносов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Широносов Василий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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