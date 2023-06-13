Россейкина (Миронова) Полина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россейкина Мария
Отец ребёнка: Россейкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Россейкин Михаил
Отец ребёнка: Россейкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Россейкин ?
Смерть
Неизвестно