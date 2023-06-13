Россейкина (Миронова) Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россейкина (Миронова) Полина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россейкина Мария

Отец ребёнка: Россейкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россейкин Михаил

Отец ребёнка: Россейкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россейкин ?

Смерть
Неизвестно