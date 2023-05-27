Анцыферова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Христофоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Анцыферов Федор Христофорович
Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Анцыферов Павел Христофорович
Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукия Христофоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Анцыферов Микитий Христофорович
Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно