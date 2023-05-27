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Анцыферова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Христофоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Анцыферов Федор Христофорович

Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Анцыферов Павел Христофорович

Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лукия Христофоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Анцыферов Микитий Христофорович

Отец ребёнка: Анцыферов Христофер Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Христофер Никифорович

Смерть
Неизвестно