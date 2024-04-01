Демидов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти04.01.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Демидов Иван Андреевич?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Демидова Анастасия
Смерть
04.01.1939