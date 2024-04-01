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Демидов Фёдор Иванович

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

04.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Демидов Иван Андреевич?

Мать: не указана

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Федоров

Мать ребёнка: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анастасия

Рождение ребёнка
1905

Сын: Демидов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1939

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