Елена Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Василий Венедиктов (Ич)

Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Никита Венедиктов (Ич)

Отец ребёнка: Венедикт Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедикт Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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