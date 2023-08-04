Кузнецов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1905 ст.
Дата смерти19.01.1943
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
деревня Киселиха Макарьевский район Костромская область
Смерть
19.01.1943
Военный госпиталь 995 город Саратов
Скончался от ранения бедра с повреждением кости