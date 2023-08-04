Кузнецов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1905 ст.

Дата смерти

19.01.1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

деревня Киселиха Макарьевский район Костромская область
Смерть
19.01.1943
Военный госпиталь 995 город Саратов
Скончался от ранения бедра с повреждением кости
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