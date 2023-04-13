Казанцев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Зоя Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно